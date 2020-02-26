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Китайских комплектующих для выпуска Geely на предприятии БЕЛДЖИ хватит до конца марта

Ранее на совместном предприятии БЕЛДЖИ, выпускающем автомобили китайской марки, Sputnik говорили, что комплектующих хватит до конца марта.

Проблем с поставками комплектующих из Китая на белорусские предприятия нет, сообщили Sputnik в Министерстве промышленности Беларуси.

"В настоящее время на подведомственных Минпрому предприятиях, в производственных процессах которых используются товары и комплектующие из КНР, проблем по своевременности поставок нет", – сообщили в Минпроме.


Ряд производств в феврале в Китае были приостановлены в связи со вспышкой коронавируса. Свои китайские заводы, к примеру, останавливал японский концерн Toyota. Однако к концу месяца предприятия японского концерна уже вернулись работе. О возобновлении работы своего китайского завода заявили и в Audi.

На совместном предприятии "БЕЛДЖИ" под Жодино, на котором происходит сборка автомобилей китайской компании Geely, Sputnik сообщили, что пока обеспечены комплектующими, однако за новостями из Китая следят с тревогой.

"Мы обеспечены на весь первый квартал – по февралю-марту полностью укомплектованы под план производства. Но, конечно, мы тоже с тревогой смотрим – нам хочется, чтобы коллеги быстрее вышли на работу, начали работать", – говорил генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский.

Хотя предприятия-поставщики "БЕЛДЖИ" расположены не в самой проблемной с точки зрения коронавируса провинции Хубэй, а на юге страны, их работникам в феврале также продлевали новогодние каникулы в связи со сложной ситуацией.

По последним официальным данным, число зараженных коронавирусом в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались более 2,5 тысячи человек, излечились свыше 24,7 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.

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