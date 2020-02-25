В декабре прошлого года Миноблисполком принял решение о том, чтобы Слуцкий сыродельный комбинат и «Здравушка-милк» в Борисове работали в одной связке. Объединение запланировано на июнь 2020 года.





Рабочие сыркомбината утверждают, что в связи с этим в Слуцке планируют закрыть линию по розливу молока. Официального решения пока нет, но такой вариант рассматривался.





«В интервью вам сказали, что к Слуцкому сыродельному комбинату присоединяют «Здравушка-милк» (Борисовский молочный завод), но при этом подчеркнули, что этот завод с хорошими мощностями для производства молока. И наш, и борисовский завод — оба входят в концерн с красивым названием Stelland (он же «Минскоблмясомолпром»), у которого изначально говорилось, что будет главным Слуцкий сыродельный комбинат. Но это только говорилось, — написал специалист по продаже продуктов в редакцию «Інфа-Кур’ера». – Для чего комбинаты, которые неплохо саморазвиваются, присоединяют к концерну?»









Для чего нужна структура «Минскоблмясомолпром»? Чтобы продавали и закупались через неё, а не напрямую с заводов. Приведу пример. Есть магазины райпо. Они сейчас входят в «Белкоопсоюз», а он, в свою очередь, грузится товаром не напрямую от фирм, а через структуры «Белкоопвнешторг», «БелГлобалГарант» и другие. Все эти структуры пристёгивают к цене товара от 5 до 15%.





Подобные структуры обычно создаются лишь для того, чтобы забрать часть прибыли у предприятий, которые входят в такие концерны. Да и налог от дохода предприятий остаётся в Минске, так как юридическое лицо обычно регистрируется в столице, а не, например, у нас в Слуцке.





«Здравушка-милк» — это предприятие, которое в прошлом году получило немало медалей за свою продукцию. И взять его отдать в подчинение Слуцку? Зачем отдавать то, что хорошо работает? Хотя сейчас ничему не приходится удивляться. У нас всегда хорошо получается разрушать своей бесхозяйственностью всё то, что работало и приносило прибыль.





Я практически 20 лет работаю в сфере продаж продуктов питания, и уже не приходится удивляться, когда у нас «топят» отличные предприятия.





Мы боремся с перекупщиками, посредниками, а само государство их создает:





– в продуктах — очередной концерн;





– в пассажироперевозках — маршрутчиков заставляют работать через единую логистическую службу;





– банки заставляют работать с единой инкассаторской службой;





– все предприятия торговли заставляют ставить терминалы (к слову, о бесконтактных карточках: вы ещё попробуйте найти точку в Германии, где вы сможете рассчитаться бесконтактным способом, их там очень мало, потому что это никому не надо и никто не заставляет);





– а самый главный посредник — первая калийная компания.





Подобные «фирмы-прокладки» создаются для высасывания денег из предприятий-производителей. Все могли бы работать без них, чтобы это сказалось на конечной цене продукта.





Но у нас всегда лоббируются чьи-то интересы за процент от прибыли. И плевать на народ и страну, главное, чтобы было побольше нулей на счету и в швейцарском банке».



