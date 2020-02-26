В мире появилась новая больная экономика

Moody’s и S&P понизили суверенный рейтинг Ливана до уровня ниже инвестиционного — его также называют «мусорным». Поводом стал слишком большой госдолг, на данный момент он достигает 160 процентов ВВП, что является рекордным показателем с 1990 года, когда в стране завершилась длившаяся 15 лет гражданская война.





Также аналитики опасаются за инвесторов, вложившихся в корпоративный долг ливанских компаний. В отчете S&P говорится, что ситуация практически достигла «виртуального дефолта».





Все эти факторы вкупе с приближающейся датой погашения ближайшего выпуска государственных еврооблигаций номиналом 1,2 миллиарда долларов привели к тому, что цена бумаг из выпуска упала на 69 процентов, повысив доходность для новых инвесторов до тысячи процентов. Как следствие, будущие выпуски обойдутся правительству дороже, поскольку эта доходность будет служить ориентиром для них.





Экономисты говорят о структурном кризисе, в котором оказался Ливан. Виной тому слишком активные заимствования со стороны государства, а также вытекающая отсюда политика ЦБ, которую некоторые аналитики называют «финансовой инженерией». Она заключалась в привлечении долларов и другой иностранной валюты через банковские депозиты в ЦБ по высоким ставкам для дальнейшей покупки на них государственных еврооблигаций.





К тому же, в условиях многолетнего дефицита счета текущих операций (составная часть платежного баланса), обернувшегося нехваткой иностранной валюты, банки ввели ограничения на ее оборот. В частности, они установили лимит на снятие средств с долларовых счетов клиентов. По оценкам аналитиков, в настоящий момент около 70 процентов активов банков приходится на государственные бумаги или обязательства Центробанка. Дефолт по ним чреват крахом всей банковской системы.