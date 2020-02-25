Как сообщает во вторник пресс-служба предприятия "Белэнерго", на днях к станции подключили воздушную высоковольтную линию 330 кВ "Белорусская АЭС — Поставы №2". Она связала высоковольтное распределительное устройство АЭС с подстанцией "Поставы". В результате был обеспечен минимально необходимый для включения первого энергоблока состав линий электропередачи, отходящих от станции, сообщает "Еврорадио"





С энергосистемой Беларуси АЭС будет связана по семи высоковольтным линиям. Они все построены, но подключено пока четыре. Ранее станцию ​​связали с линиями "Белорусская АЭС — Минск Северная", "Белорусская АЭС — Сморгонь" и "Белорусская АЭС — Поставы №1". Остальные подключат позже (это линии на Молодечно, Рось и Столбцы).







