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Экономист: В провале китайских проектов в Беларуси виноваты спецслужбы

Светлогорский ЦКК, Шкловский завод газетной бумаги, Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» — неудачные примеры китайских проектов. Кто допустил такой системный провал и принес ущерб стране в миллиарды долларов?

— Если проанализировать, что сделали китайцы в Беларуси, то они нам не коронавирус, а такую гигантскую свинью в финансы подбросили, — считает руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

— Правильно сделали. Дураков надо так учить, — высказался в программе Примус известный экономист Леонид Заико. — ...С Китаем лабудень получилась, потому что неподготовленные, неграмотные, страну не изучили.  Создали службу внешней разведки — сделайте там центр для изучения регионов и стран, наберите самых умных людей.

Экономист вспомнил, как с ним советовались, заключать ли контракты с китайцами на поставку оборудования для легкой промышленности. Заико, который жил и работал в Китае, дал категорически отрицательный ответ.

— Китайцы плохо подготовлены в инженерно-техническом отношении, — пояснил эксперт.

В провале китайских проектов в Беларуси виноваты спецслужбы, считает Заико.

 — Они боятся или плохо подготовлены, или стеснительны. Боятся, что уволят, не дадут звание генерала, поставят вопрос о служебном несоответствии. Они же там, понимаете, как лягушки в серпентарии, — заключил экономист.
Источник: "Солидарность"
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