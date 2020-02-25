— Если проанализировать, что сделали китайцы в Беларуси, то они нам не коронавирус, а такую гигантскую свинью в финансы подбросили, — считает руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.





— Правильно сделали. Дураков надо так учить, — высказался в программе Примус известный экономист Леонид Заико. — ...С Китаем лабудень получилась, потому что неподготовленные, неграмотные, страну не изучили. Создали службу внешней разведки — сделайте там центр для изучения регионов и стран, наберите самых умных людей.





Экономист вспомнил, как с ним советовались, заключать ли контракты с китайцами на поставку оборудования для легкой промышленности. Заико, который жил и работал в Китае, дал категорически отрицательный ответ.





— Китайцы плохо подготовлены в инженерно-техническом отношении, — пояснил эксперт.





В провале китайских проектов в Беларуси виноваты спецслужбы, считает Заико.





— Они боятся или плохо подготовлены, или стеснительны. Боятся, что уволят, не дадут звание генерала, поставят вопрос о служебном несоответствии. Они же там, понимаете, как лягушки в серпентарии, — заключил экономист.