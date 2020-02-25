Экономист: В провале китайских проектов в Беларуси виноваты спецслужбы
Светлогорский ЦКК, Шкловский завод газетной бумаги, Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» — неудачные примеры китайских проектов. Кто допустил такой системный провал и принес ущерб стране в миллиарды долларов?
— Если проанализировать, что сделали китайцы в Беларуси, то они нам не коронавирус, а такую гигантскую свинью в финансы подбросили, — считает руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.
— Правильно сделали. Дураков надо так учить, — высказался в программе Примус известный экономист Леонид Заико. — ...С Китаем лабудень получилась, потому что неподготовленные, неграмотные, страну не изучили. Создали службу внешней разведки — сделайте там центр для изучения регионов и стран, наберите самых умных людей.
Экономист вспомнил, как с ним советовались, заключать ли контракты с китайцами на поставку оборудования для легкой промышленности. Заико, который жил и работал в Китае, дал категорически отрицательный ответ.
— Китайцы плохо подготовлены в инженерно-техническом отношении, — пояснил эксперт.
В провале китайских проектов в Беларуси виноваты спецслужбы, считает Заико.
— Они боятся или плохо подготовлены, или стеснительны. Боятся, что уволят, не дадут звание генерала, поставят вопрос о служебном несоответствии. Они же там, понимаете, как лягушки в серпентарии, — заключил экономист.
Источник: "Солидарность"
19:54 25/02/2020
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Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.