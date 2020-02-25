+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Обвал на мировых рынках. Валютные вкладчики в восторге. Но так ли всё плохо?

На мировых рынках произошел обвал индексов на 3%. Это очень много. Некоторые аналитики даже начали употреблять слово «девальвация». Причиной обвала стал коронавирус в Китае, из-за которого остановлены китайские производства, а значит — разрушаются торговые цепочки по всему миру. Так ли всё плохо? Или есть надежда?

Это еще не всемирный экономический кризис, но очень похоже на его первые признаки. Дело в том, что многие производства в Китае не работают из-за коронавируса, а это разрушает экономические связи по всему миру. Похоже, простой китайской экономики вызвал кумулятивный эффект и ударил по мировым рынкам. Говорить о том, закончился обвал на рынках или пока нет, еще рано. Возможно, всё.

Обвал ударил по курсу российского рубля, некоторые аналитики даже начали говорить о возможной «девальвации» в России. И если еще утром эксперты давали прогноз по курсу доллара в коридоре от 63,8 до 65 российских рублей за доллар, то к полудню ситуация резко накалилась:4

- курс евро на 12:25 взлетел на 1 рубль 52 копейки, до 71,05 российского рубля;

курс доллара на 12:25 подскочил на 1 рубль 35 копеек, до 65,42 российского рубля.

Как отреагировал белорусский рубль на произошедшее?

В ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 25 февраля курсы валют дружно ушли вверх:

Курс доллара, сначала упал вниз, а потом подпрыгнул на 0,0022 (+0,10%), до 2,2268 белорусского рубля.

Курс евро вырос на 0,0111 (+0,46%), до 2,4176 белорусского рубля.

Российский рубль стал дороже на 0,0052 (+0,15%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4241 белорусского рубля, за сотню.
Источник: infobank.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы
Тацяна Грачанікава
Знай свою историю: 23 февраля
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru