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Госкомимущество хочет самолет

Госкомимущество сообщает, что начаты переговоры с DIAMOND Aircraft Industries GmbH (Австрия) о возможной закупке самолета для аэрофотосъемки.

Судя по фото на сайте ведомства, купить могут DA42 MPP — это разновидность самолета DA42, которая специально создана для съемок. В сети есть объявления о продаже подержанных DA42 разных модификаций. Цены колеблются от $500 тыс. до $700 тыс. Новый борт, вероятно, должен стоить не меньше.

Госкомимущество хочет самолет для аэрофотосъемки: цена вопроса около $600 тыс.
Фото: Госкомимущество
В каталоге производителя говорится, что это четырехместная модель. Максимальный радиус — 2250 км.

Эксплуатировать самолет, скорее всего, будет госпредприятие «БелПСХАГИ». Пока что у него есть только беспилотники Geoscan 201 и DJI Phantom 4.
Источник: officelife
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