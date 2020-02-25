Судя по фото на сайте ведомства , купить могут DA42 MPP — это разновидность самолета DA42, которая специально создана для съемок. В сети есть объявления о продаже подержанных DA42 разных модификаций. Цены колеблются от $500 тыс. до $700 тыс. Новый борт, вероятно, должен стоить не меньше.





Госкомимущество хочет самолет для аэрофотосъемки: цена вопроса около $600 тыс.

Фото: Госкомимущество

В каталоге производителя говорится, что это четырехместная модель. Максимальный радиус — 2250 км.





Эксплуатировать самолет, скорее всего, будет госпредприятие «БелПСХАГИ». Пока что у него есть только беспилотники Geoscan 201 и DJI Phantom 4.