Белнефтехим: НПЗ работают при загрузке на 50%

"Заводы отработали январь и февраль в режиме 50% загрузки, переработка нефти на обоих заводах составит по 900 тыс. т в месяц. За два месяца - примерно 1,8 млн т", - сказал Владимир Сизов.





Зампред концерна подчеркнул, что внутренний рынок надежно обеспечивается необходимым объемом нефтепродуктов.





"Не видим каких-то предпосылок, чтобы у нас возникла ситуация с прерыванием поставок нефтепродуктов. Ситуация стабильная и прогнозируемая", - отметил он.





Владимир Сизов добавил, что добываемая в Беларуси нефть сейчас перерабатывается на НПЗ внутри страны.