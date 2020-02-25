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Белнефтехим: НПЗ работают при загрузке на 50%

Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан") работают на загрузке 50%, в январе-феврале переработают около 1,8 млн т нефти, заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов

"Заводы отработали январь и февраль в режиме 50% загрузки, переработка нефти на обоих заводах составит по 900 тыс. т в месяц. За два месяца - примерно 1,8 млн т", - сказал Владимир Сизов.

Зампред концерна подчеркнул, что внутренний рынок надежно обеспечивается необходимым объемом нефтепродуктов. 

"Не видим каких-то предпосылок, чтобы у нас возникла ситуация с прерыванием поставок нефтепродуктов. Ситуация стабильная и прогнозируемая", - отметил он.

Владимир Сизов добавил, что добываемая в Беларуси нефть сейчас перерабатывается на НПЗ внутри страны.
Источник: belta.by
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