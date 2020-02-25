"Транснефть" приняла заявки на март для поставки нефти в Беларусь
В компании отмечают, что экспорт начнется после оформления маршрутных поручени. Об объемах не сообщается.
"Транснефть" приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март для поставки нефти на белорусские НПЗ, поставки начнутся после оформления маршрутных поручений. Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
"В соответствии с действующим экспортным графиком, "Транснефть" приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март месяц для поставки нефти на белорусские НПЗ.
Принятием этих заявок "Транснефть" подтвердила технические возможности по прокачке нефти. Прокачка сможет начаться после оформления маршрутных поручений", - сказал Демин.
Источник: tass.ru
13:38 25/02/2020
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