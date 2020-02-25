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В Беларуси появилась новая сеть "жестких" дискаунтеров

Правда, до Минска она "докатится" не скоро. А первый магазин откроется 25 февраля в Слониме.


Новый ритейлер планирует потеснить российские сети «Светофор» и «Доброцен» и будет отличаться от последних не только низкими ценами, но и качеством товаров.

Торговая сеть начнет свое развитие с районных центров. Ритейлер рассчитывает охватить региональные города с населением около 50 тысяч человек. После этого «Грошык» может прийти в Минск и областные центры. Магазин в Слониме станет пилотным.

Новый ритейлер позиционирует себя как жесткий дискаунтер. Это означает, что на полках представят товары по крайне низким ценам за счет сокращения издержек: небольшое количество персонала, ограниченный ассортимент, простое оборудование  

Торговые залы оформят в стиле минимализма, но в сравнении с конкурентами пространства будет больше – хватит места для покупателей с детскими колясками.

«Формат «жестких» дискаунтеров сейчас весьма популярен в Европе. За счет внутренней экономии цены на товары могут быть гораздо ниже, чем в обычных магазинах. Такой же будет и наша стратегия. 

При этом мы постараемся избежать ошибок других сетей и не забывать о комфорте для покупателя. Низкие цены не отменяют создание хотя бы минимального уюта – это вопрос подхода и заботы о людях», – отмечают в торговой сети «Грошык».

«Грошык» в Слониме предложит около 2000 наименований товаров. Помимо секций бакалеи и напитков, в дискаунтере будут молочная и мясная витрины. Приоритет на полке получат популярные продукты повседневного спроса, но по ощутимо низким ценам.

«Ориентиром для нас выступают известные западные сети. А с белорусскими  дискаунтерами мы будем сильно конкурировать по цене и внимательно следить за качеством предлагаемых продуктов. Покупателям важно как сэкономить, так и получить хороший товар. В этом мы и видим свою миссию на белорусском рынке», – замечают в «Грошыке».

Первый «жесткий» дискаунтер заработает в Слониме 25 февраля.
Источник: telegraf.by
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