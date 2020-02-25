Средняя зарплата в Беларуси в январе упала на 120 рублей
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2020 года составила 1118,1 рубля. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.
В долларовом эквиваленте средняя зарплата в Беларуси составила 507 долларов.
В декабре 2019 года средняя зарплата в Беларуси составляла 1238,7 рубля. Таким образом, в январе она уменьшилась по сравнению с январем на 120,6 рубля.
Кстати, сегодня Комитет госконтроля вновь проведет прямую линию по зарплатам бюджетников. Если вы в числе пострадавших от новой системы начисления зарплат -- звоните.
09:49 25/02/2020
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