Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире
Также он прокомментировал вспышку коронавируса и ее влияние на мировые рынки, отметив, что сейчас не время продавать акции
Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple, «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
По его словам, он воспринимает эту компанию не просто в качестве акций во владении Berkshire Hathaway (примерно 5,5%), а как собственный бизнес. «Это невероятная компания. Я должен был раньше оценить ее по достоинству», — заявил он.
Инвестор признался, что не так давно сменил смартфон Samsung на последнюю версию iPhone. Баффетт отметил, что недавно ему подарили несколько смартфонов, один из которых был от генерального директора Apple Тима Кука. При этом миллиардер рассказал, что не использует все возможности гаджета, как большинство людей, а чаще всего лишь звонит по нему.
Комментируя вспышку коронавируса нового типа в Китае, Баффетт заявил, что она не должна влиять на портфельные решения инвесторов. «Я не думаю, что это должно повлиять на то, что вы делаете с акциями, но с точки зрения человеческой расы это страшная вещь», — отметил он.
Говоря о влиянии вируса на Berkshire Hathaway, миллиардер сказал, что происходящее не должно отразится на компании. «Мы покупаем бизнес для владения им в течение 20 или 30 лет <...> И мы думаем, что 20- и 30-летний прогноз не изменился из-за коронавируса», — добавил Баффетт.
09:42 25/02/2020
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