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Mazda на два года откажется от новинок

Компания Mazda намерена взять паузу на пару лет и повременить как с выпуском новых моделей, так и с рестайлингом нынешних, сообщает издание Nikkei Asian Review

Это необходимо компании для того, чтобы подготовиться к довольно масштабному обновлению модельного ряда, которое предусмотрено в новой стратегии развития марки на ближайшие годы, сообщают СМИ.

В частности, автопроизводитель планирует к 2023 году разработать новую заднеприводную платформу и несколько рядных шестицилиндровых моторов — как бензиновых, так и дизельных, а также гибридную систему.

Предполагается, что появление у Mazda более крупных и современных моделей на базе новой платформы с рядными «шестёрками» позволит марке перейти в категорию премиальных брендов и на равных конкурировать как минимум с Lexus и Infiniti, а в перспективе — даже с немецкой «большой тройкой».

Однако реализация столь амбициозной стратегии потребует от компании немалых ресурсов, поэтому японцы решили сосредоточиться на будущем вместо того, чтобы тратить время и деньги на существующий модельный ряд.
АФН
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