Как Беларусь нарастила икорный экспорт

В число экспортных позиций Беларуси, выделявшихся в прошлом году положительной динамикой, вошла икра осетровых рыб, пишет Завтра твоей страны. В 2019 году Беларусь нарастила ее поставки в 3,6 раза, а главным покупателем стала Россия.





Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, экспорт икры осетровых из Беларуси за год увеличился с 812 до 2 928 килограммов и в денежном выражении составил свыше 710 тысяч долларов. Прирост в деньгах — 55,1%, поскольку в 2019 году вывозился менее дорогой продукт, чем в 2018-м.





Большая часть икры предназначалась для российского рынка, куда было продано почти 2,4 тыс. килограммов икры на сумму 355 тысяч долларов. Поставки в Россию увеличились в 5,8 раза.





Вторым по значению стал казахстанский рынок, куда было отгружено 132 килограмма икры на сумму свыше 80 тысяч долларов.





Страны СНГ стали главными потребителями белорусской икры, но примерно 350 килограммов ушло за пределы постсоветского пространства. По данным Национального статистического комитета, ее покупатели находились в странах ЕС (в Испании, Италии, Польше), в Гонконге, Иордании и других государствах. А самым главным импортером за пределами СНГ стала Новая Зеландия, куда было поставлено 72 килограмма на 34 тысячи долларов. Австралия также фигурирует в списке импортеров — с 10 килограммами на 6,6 тыс. долларов.









Крупнейшим производителем икры из осетровых рыб в Беларуси считается компания Admiral Husso. Ее ферма находится в Фаниполи, а инвестировал в проект в 2015 году бизнесмен Владимир Довгялло (холдинг «Эйс»). Компания имеет сертификат на экспорт своего продукта на рынок Евросоюза. В 2018 году посмотреть, как производят белорусскую икру, и заодно продегустировать ее, на Admiral Husso приезжал глава белорусского государства Александр Лукашенко.



