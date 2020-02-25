Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось примерно на $139 млрд в понедельник из-за значительного снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах. Такие оценки опубликовало агентство Bloomberg.

Как оно отмечает, это крупнейшие потери для лиц, входящих в данный рейтинг, с того момента, когда агентство в октябре 2016 года начало вести такие наблюдения. Генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и глава корпорации Amazon Джефф Безос лишились по $4,8 млрд каждый, больше чем кто-либо из других бизнесменов, включенных в список. Безос по-прежнему является самым богатым человеком в мире, а Арно занимает третье место по данному показателю. Состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги сократилось на $4 млрд, главы компании Facebook Марка Цукерберга - на $3,48 млрд, а одного из основателей компании Google Ларри Пейджа - на $2,7 млрд.









Согласно оценкам агентства, из российских миллиардеров за последние сутки больше всех потерял президент "Лукойла" Вагит Алекперов. Его состояние уменьшилось на $1,21 млрд. На втором месте глава "Новатэка" Леонид Михельсон ($692 млн), на третьем - вице-президент "Лукойла" Леонид Федун ($508 млн).





Фондовые торги в США в понедельник завершились снижением котировок в свете опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике. Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 1031,61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27 960,80 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 111,86 пункта (3,35%) и оказался на отметке 3225,89 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 355,31 пункта (3,71%), до 9221,28 пункта.



