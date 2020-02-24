У Беларуси есть шанс получить деньги за незапуск БелАЭС

Чьи аргументы сильнее и действительно ли от остановки АЭС мы можем получить выгоду, в «Беседе» на Белсате с экоактивисткой Анастасией Дорофеевой разбирается Виталий Цыганков.





По словам экологической активистки Анастасии Дорофеевой, белорусская атомная электростанция – политический проект, не несущий никакой экономической пользы и желаемой энергетической независимости. Гостья студии подчеркнула, что страны Европейского Союза приняли стратегию отказа от «грязной энергии». Используя неэкологическую энергию, Беларусь не сможет экспортировать ее и даже продавать по хорошим ценам товары, изготовленные с ее помощью.





«Соседи эту электроэнергию приобретать не будут», – подытоживает Анастасия Дорофеева и напоминает, что пока реактор не запущен, остановить план под названием «Островецкая АЭС» не поздно.





Какой выход из ситуации с АЭС наименее болезненный?





«Беларусь получает пока достаточно слабые сигналы – пока что – о том, что если она откажется от этого проекта, если повернется вместе с Европой в сторону возобновляемой энергии, может получить помощь», – высказалась Анастасия Дорофеева.