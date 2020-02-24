Белорусскую разработку онлайн-переписи хотят Великобритания и Россия

«Мы удивились, но ответили на запрос»

— До окончания основной переписи в Белстат пришёл запрос от статистической службы Великобритании. Её представители написали, что изучают возможность организации интернет-переписи (планируется в следующем году — прим. ред.) и их заинтересовал наш опыт. Мы были удивлены, но ответили на запрос.





Их заинтересовал интерфейс для онлайн-переписи и как можно использовать геоинформационнные данные — возможность для пользователей делать выбор на выпадающих списках. Поясню. Во время переписи мы использовали максимально обновленные данные, но у нас, например, периодически переименовывают улицы или вводят новые. Это жизнь. Поэтому для пользователей мы предусмотрели все возможные варианты ответов на вопросы, вплоть до того, что можно было выбрать «моей улицы или деревни нет в списке». Или даже самим вписать информацию.





В Sketch Cloud была презентация онлайн-переписи, и мы отправили её коллегам из Великобритании, чтобы они ознакомились с работой интернет-приложения. Прямо в презентации можно было кликать и смотреть как выпадает, например, список улиц. Во что дальше может вылиться интерес коллег, пока сложно судить.





Население в Великобритании переписывали раз в 10 лет, начиная с 1801 года. Перепись была основным методом получить данные о жителях страны. В 2000-х во время переписи широко использовали анкеты, которые можно было отдать переписчику, отправить по почте или через интернет.





Но уже в 2008 году Комитет правительства Великобритании по казначейству «выразил обеспокоенность» — затраты на перепись росли, а в данных проскакивали неточности. Эти опасения поддержали ещё несколько ведомств. «Перепись, которая проводится каждые 10 лет, была дорогим и неточным способом измерить население в Британии. Правительство изучает более дешёвые способы», — говорил бывший министр торговли и инвестиций Великобритании Фрэнсис Мод.





Создали специальную программу, чтобы найти альтернативу традиционной переписи. Среди прочего предлагалось заменить перепись раз в 10 лет на «скользящую» ежегодную перепись по небольшим группам. Последняя рекомендация: в 2021 году провести перепись преимущественно онлайн. А чтобы повысить точность, дополнить данные опросов данными местных органов власти и данными из списков избирателей, ежегодной переписи школ, списков учреждений высшего образования, Центрального реестра пациентов NHS, кредитных историй и проч.





По словам Жанны Василевской, проект заинтересовал не только Великобританию. Сразу после окончания интернет-переписи, в Белстат приехали представители Росстата и компании, которая отвечает за разработку их программных продуктов в России. Попросили организовать встречу с белорусскими разработчиками ПО для интернет-переписи и теми, кто отвечал за разработку приложения для планшетов.





— Отдельные продукты, например, ПО для планшетов, ПО для удалённого опроса респондентов, мы планируем использовать для выборочного обследования домашних хозяйств онлайн. Такие вещи не должны пропадать.





В 2021 году будет запущен геостатистический портал с полными данными переписи населения, — отметила Жанна Василевская.





«Россияне хотят позаимствовать наши идеи»

Виктор Соловьёв, директор компании Erpbel, которая разрабатывала онлайн платформу для переписи, подтвердил dev.by, что продукт подробно изучали представители Росстата и российский разработчик, чтобы использовать эти наработки у себя.





— В этом году в России пройдет перепись населения. Росстат и их компания-разработчик смотрели, какие идеи можно позаимствовать. Им многое понравилось. Представитель Росстата показывал разработчикам: «Вот видите, они сделали это и это, а у вас этого нет. Надо бы это тоже реализовать в ваших разработках». Но какие конкретно идеи понравились россиянам, к сожалению, уже не помню. На обмене опытом и демонстрации продукта наши контакты с россиянами закончились. Если бы у них перепись была на год-два позже и продукт только разрабатывался, возможно, мы бы договорились о каких-то подрядных работах.





Сейчас продолжаем сотрудничать с Белстатом. У нас два продукта — интернет-перепись и подсистема обработки результатов переписи. Подсистему они только начинают использовать. Если возникают вопросы, мы консультируем специалистов Белстата в рамках гарантийного обслуживания. Также собираемся участвовать тендере по разработке геостатистического портала, — сказал Виктор.





Пока что никаких подробностей про этот геостатистический портал эксперты не озвучили — тендер ещё не объявлен.