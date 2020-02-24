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«Интерфакс»: Минск не требует пересмотра газового контракта с РФ на 2020 год

Беларусь не будет инициировать пересмотр утвержденной в середине февраля цены на российский газ.

Об этом пишет «Интерфакс-Запад» со ссылкой на собственный источник, «знакомый с позицией официального Минска».

Напомним, 21 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом в РФ Владимиром Семашко заявил, что в сегодняшних рыночных условиях газ для Беларуси должен стоить около $90 за 1 тыс. куб. м. Он поручил Семашко «работать в этом направлении».

«Это установка на перспективу. На этот год цена установлена и пересматриваться не будет», — заявил источник «Интерфакса». Он отметил, что правительство Беларуси не поручало профильным ведомствам подготовку пересмотра контракта с «Газпромом».

Газовый контракт на поставки в Беларусь был продлен 31 декабря на 2020 год, но тогда протокол о цене был подписан лишь на январь и февраль. 7 февраля в Сочи президенты Беларуси и России согласовали поставки газа на оставшуюся часть года. По итогам первый вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что сохранятся условия поставки газа 2019 года. 14 февраля Владимир Семашко и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали протокол о порядке формирования цен на газ, в котором заложена та же цена в 127 долларов за тысячу «кубов».
Источник: REFORM.by
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