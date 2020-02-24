Банки массово поменяли ставки по кредитам и депозитам

Кроме этого, снизилась ставка по кредиту овернайт, до 9,75% годовых (минус 0,25 п.п.). В связи с этим, белорусские банки изменили условия по некоторым своим кредитам и депозитам, пишет infobank.by





Вклады в белорусских рублях

С 19 февраля в Банке БелВЭБ изменяются условия по депозитам в белорусских рублях.





В частности, ставка по вкладам «Универсальный», независимо от срока, будет равняться ставке рефинансирования (СР) уменьшенной на 2,55 процентного пункта (п.п.). До 19 февраля ставка составляла СР-2,8 п.п., однако в связи со снижением СР, фактически ставка не изменится и составит 6,2% годовых.





Кроме этого с 19 февраля по действующим договорам банковского вклада до востребования «Зручны дэпазiт» в белорусских рублях, заключенным по 28 октября 2018 года включительно, ставка установлена в размере СР-5,75 п.п. (3% годовых). По депозитам до востребования заключенным с 11 декабря 2006 года по 21 февраля 2010 года, ставка установлена в размере СР-8,25 п.п. (0,5% годовых).





С 20 февраля в Белагропромбанке снижаются ставки по вкладам в белорусских рублях:





«Плюс к стабильности» на 35 дней – 8% (-0,7 п.п.)

«Плюс к стабильности» на 95 дней – 8,75% (-0,25 п.п.)

«Плюс к стабильности» на 185 дней – 8,95% (-0,55 п.п.)

«Плюс к стабильности» на 275 дней – 9,15% (-0,4 п.п.)

«Плюс к стабильности» на 370 дней – 11,2% (-0,55 п.п.)

«Плюс к стабильности» на 735 дней – 11,3% (-0,5 п.п.)

«Плюс к стабильности» на 1110 дней – 11% (-0,5 п.п.)

«1 ПЛЮС 1» на 370 дней – 10,7% (-0,5 п.п.)





Кроме этого, с 20 февраля снизились ставки по вкладам в белорусских рублях в Идея Банке.

В связи со снижением ставки рефинансирования, БПС-Сбербанк снижает на 0,25 процентного пункта размер процентов по действующим договорам вкладов в белорусских рублях «Безотзывной», «Оптимальный», «Выгодный счет», заключенных в период с 19 марта по 28 октября 2018 года, по которым размер процентной ставки привязан к ставке рефинансирования.

Новый размер процентов будет применен с 19 марта 2020 года.

Вклады в иностранной валюте

Несмотря на то, что значение ставки рефинансирования оказывает влияние только на рублевые вклады, во Франсабанке изменились условия и по депозитам в иностранной валюте.





С 19 февраля в Франсабанке изменяются ставки по вкладам в долларах США:

«Результативный» на 95 дней – 0,2% (-0,2 п.п.)

«Результативный» на 185 дней – 0,3% (-0,3 п.п.)

«Результативный» на 385 дней – 0,6% (-0,3 п.п.)

«Результативный» на 735 дней – 0,8% (-0,2 п.п.)

«Верный расчет» на 95 дней – 0,5% (-0,2 п.п.)

«Верный расчет» на 185 дней – 0,8% (-0,2 п.п.)

«Верный расчет» на 385 дней – 1,3% (-0,1 п.п.)

Онлайн-вклад «Верный расчет» на 45 дней – 0,3% (-0,2 п.п.)

Онлайн-вклад «Верный расчет» на 95 дней – 0,5% (-0,2 п.п.)

Онлайн-вклад «Верный расчет» на 185 дней – 0,8% (-0,2 п.п.)

Онлайн-вклад «Верный расчет» на 385 дней – 1,3% (-0,1 п.п.)

«Комфортный» на 95, 125 дней – 0,5% (-0,2 п.п.)

«Комфортный» на 185 дней – 0,8% (-0,2 п.п.)

«Комфортный» на 275 дней – 0,9% (-0,1 п.п.)

«Комфортный» на 385 дней – 1,3% (-0,1 п.п.)





Кредиты

Во Франсабанке снизились ставки по кредитам для физлиц. Изменения также связаны со снижением ставки рефинансирования, следовательно — кредиты банка стали выгоднее на 0,25 процентного пункта.





С 19 февраля ставка 12,07% годовых применяется по следующим кредитам:

«Возможно все!»

«Родныя рэчы»

«ПроЗАПАС» (овердрафт)

«На приобретение недвижимости»

«На приобретение недвижимости Плюс» (изменилась ставка со второго года)

«Рефинансирование недвижимости»

«Рефинансирование недвижимости Плюс»

«Удобная карта»

«ПартнерАвто!» (Программа 2 и Программа 7)





По кредитам «ПартнерАвто!» (Программа 1) и «Приобретение машиноместа» ставка в первый год составит 8,75% годовых (вместо 9%), далее 12,07% годовых (вместо 12,32%).

Кроме этого, СтатусБанк предупреждает держателей кредитных карт «Е-каникулы», что с 17 февраля из перечня партнеров исключаются следующие магазины:

магазины бытовой техники и электроники «ТЕХНО Плюс» («Е-Техно»)

онлайн-гипермаркет «Amd.by»

ювелирные магазины «Царское золото», «Золотая мечта», «7 карат», «Diamante»

интернет-магазины «1akb.by» и «danko.by»