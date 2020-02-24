Девальвация продолжается! Доллар снова обновил исторический максимум

С начала месяца значение корзины валют выросло уже на 2,15%, а с начала года на 2,30%.





Курс доллара вырос сразу на 0,0126 BYN до 2,2246 BYN/USD и обновил абсолютный максимум уже второй раз подряд.





С начала февраля американец рванул вверх уже почти на 9 копеек (+0,0866 BYN).





Кус евро подскочил на 0,0180 BYN до 2,4065 BYN/EUR. Это максимальное значение за 326 дней. До максимума за 11 месяцев не хватило менее 10 дней.





Напомним, что исторический максимум евро установил более четырёх лет назад по итогам торгов 12 февраля 2016 года — 2,4956 BYN/EUR.





Курс российского рубля обвалился ещё на 0,0212 BYN до 3,4189 BYN/100 RUB до минимума за 19 дней.





Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил прошлую неделю девальвацией к доллару и евро, но благодаря существенному ослаблению российского рубля удалось подорожать к корзине валют:





доллар +0,0134 BYN (+0,61%);

евро +0,0055 BYN (+0,23%);

российский рубль −0,0250 BYN (−0,72%);

корзина валют −0,14%.





Если сравнить с началом февраля, то белорусский рубль девальвировался ко всем валютам.





Центробанк России

Сегодня в РФ выходной день. Биржа не работает. Последний раз курсообразованием Центробанк России занимался в минувшую пятницу. Он установил официальные курсы валют до вторника включительно.





Так, официальный курс доллара ЦБРФ вырос сразу на 56 копеек до 64,3008 российских рублей (+0,88%) и оказался на максимуме за 2,5 месяца. Официальный курс евро подскочил на 65 копеек до 69,4191 российских рублей (+0,94%).





Итоги недели на валютном рынке РФ

доллар +0,8472 RUB (+1,34%);

евро +0,6481 RUB (+0,94%).