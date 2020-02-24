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БелАЗ инвестировал в развитие холдинга $313,6 млн

Изготовитель карьерной техники ОАО «БелАЗ» отчитался о завершении инвестпроекта, направленного на увеличение объемов производства и карьерных самосвалов грузоподъемностью 90–450 тонн.

За последние четыре года в расширение производства предприятие направило $279 млн: построены цеха площадью 25,3 тыс. кв. м, приобретено 562 единицы оборудования.

В рамках проекта запущен роботизированный комплекс окраски деталей и узлов карьерной техники стоимостью $15 млн.

На Крановом заводе в Слуцке, входящем в состав холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», открыто уникальное для Беларуси производство кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 тонн.

Модернизация Кранового завода стоила БелАЗу $15 млн евро.


Наращивание мощности Могилевского вагоностроительного завода потребовала 4,9 млн рублей. В результате реализации проекта предприятие сможет выпускать 4 тыс. вагонов в год с 2023 года.

Дочерний «Кузлитмаш» в этом году завершит инвестпроект по организации производства узлов электрических машин — базовых для тяговых электродвигателей БелАЗ и газотурбинных генераторов. Объем инвестиций составит 4,7 млн рублей.
Источник: officelife
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