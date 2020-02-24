БелАЗ инвестировал в развитие холдинга $313,6 млн

За последние четыре года в расширение производства предприятие направило $279 млн: построены цеха площадью 25,3 тыс. кв. м, приобретено 562 единицы оборудования.





В рамках проекта запущен роботизированный комплекс окраски деталей и узлов карьерной техники стоимостью $15 млн.





На Крановом заводе в Слуцке, входящем в состав холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», открыто уникальное для Беларуси производство кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 тонн.





Модернизация Кранового завода стоила БелАЗу $15 млн евро.









Наращивание мощности Могилевского вагоностроительного завода потребовала 4,9 млн рублей. В результате реализации проекта предприятие сможет выпускать 4 тыс. вагонов в год с 2023 года.





Дочерний «Кузлитмаш» в этом году завершит инвестпроект по организации производства узлов электрических машин — базовых для тяговых электродвигателей БелАЗ и газотурбинных генераторов. Объем инвестиций составит 4,7 млн рублей.



