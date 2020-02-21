



Сорок одна нация насчитывает 5586 предприятий старше двухсот лет. Пятьдесят шесть процентов (3146) всех старейших компаний в мире базируются в Японии, 15 процентов (837) в Германии, 4 процента (222) в Нидерландах и 3 процента (196) во Франции.





Из компаний с более чем 100-летней историей большинство из них (89 процентов) нанимают менее трехсот человек, сообщает vividmaps.com со ссылкой на Вusiness Financing.





Данный сервис создал карту, на которые нанесены старейшие бизнесы всех стран мира. Самым старым бизнесом Беларуси разработчики карты назвали пивоваренную компанию "Аливария". Она была создана в 1864 году.





Безусловно, на территории Беларуси были бизнесы гораздо более древние, но составители наносили на карту лишь предприятия, которые действуют и поныне.





В результате оказалось, что самые старые компании действуют в Японии. В этой стране насчитывается более 21 тысячи компаний старше ста лет. Старейшим бизнесом в мире является Kongo Gumi, компания по строительству храмов в Японии, основанная в 578 году.





Топ 20 старейших компаний мира





Kongō Gumi - японская строительная компания (578 г. н.э.)

Nishiyama Onsen Keiunkan - отель с горячими источниками в Хаякава, префектура Яманаси, Япония (705 г. н.э.)

Koman – a ryokan (традиционная японская гостиница) в Киносаки, Хьего-Онсен, Тоёока, префектура Хьего, Япония (717 г. н.э.)





Hōshi – a ryokan в районе Комацу Авазу Онсен в префектуре Исикава, Япония (718 г. н.э.)

Genda Shigyō - японская компания по производству бумаги (771 г. н.э.)





Stiftskulinarium Святого Петра - ресторан в стенах аббатства Святого Петра в Зальцбурге, Австрия (803 г. н.э.)

Staffelter Hof - семейный винный завод, винокурня и гостевой дом (862 г. н.э.)





Monnaie de Paris - государственное учреждение, ответственное за производство французских монет евро (864 г. н.э.)

Tanaka-Iga - японская компания, поставляющая буддийские товары (885 г. н.э.)





Royal Mint - (Королевский монетный двор) - государственный монетный двор, который производит монеты для Великобритании (886 г. н.э.)

Sean's Bar - паб на стороне округа Роскоммон города Атлон, Ирландия (900 г. н.э.)

The Bingley Arms - самый старый паб в Британии (953 г. н.э.)





Nakamura Shaji - японская строительная компания, расположенная в префектуре Аити, Япония (970 г. н.э.)

Château de Goulaine - винодельня в долине Луары, Франция (1000 г. н.э.)





Marinelli Bell Foundry - Литейный завод Marinelli Bell в Италии (1000 г. н.э.)

Ichimonjiya Wasuke - традиционная кондитерская компания, расположенная в Кита-Ку, Киото, Япония (1000 г.)





Shumiya-Shinbutsuguten - японская компания, производящая буддийские товары (1024 г. н.э.)

Weihenstephan - немецкий пивоваренный завод (1040 г. н.э.)





Weltenburger - немецкий пивоваренный завод (1050 н.э.)

Otterton Mill - (мельница Оттертон) - водяная мельница в Девоне, Англия (1068 г. н.э.)