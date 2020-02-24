А вы согласны? Проценты по кредитам цементной отрасти и кредиты Гродненского стеклозавода будем платить мы
Проценты по кредитам цементной отрасти погасят за счет госбюджета. Из нашего же кармана власти помогут платить по кредитам и Гродненскому стеклозаводу.
Долги цементных заводов по кредитам: около 56 млн рублей и $265,3 млн
Правительство опубликовало подробную статистику по кредитным долгам цементных заводов страны перед Беларусбанком и Банком развития. Общая сумма долгов по рублевым кредитам составляет примерно 56,16 млн. В долларах — почти 265,3 млн. В евро — более 1 млн.
По решению правительства проценты по этим кредитам будут в 2020 году полностью погашены за счет госбюджета, то есть за наш с вами счет.
Речь идет об ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Кричевцементношифер» и ОАО «Красносельскстройматериалы».
У первого из них, судя по отчету за 2018-й, выручка выросла, но ненамного, если сравнить с убытками. Чистые убытки по итогам 2018-го — почти 86 млн рублей (на 119% больше, чем в 2017-м). Выручка же составила около 257,4 млн (рост лишь около 10,8%).
ОАО «Кричевцементношифер» и ОАО «Красносельскстройматериалы» также наращивают убытки. Причем рост выручки наблюдается только у первой компании, другая немного проседает по этому показателю.
Однако пока это данные за 2018 год. Отчеты за прошлый год еще не опубликованы, пишет officelife
Также, как передает издание, Совмин распорядился выделить из госбюджета деньги, чтобы помочь ОАО «Гродненский стеклозавод» по кредитам Беларусбанку. Государство погасит за него проценты по рублевым кредитам в размере половины ставки рефинансирования.
Напомним, что сейчас ставка равна 8,75%. Но для стеклозавода ее будут рассчитывать по особой схеме — «сложившейся с учетом ее изменения в период начисления процентов».
По валютным кредитам принцип таков: половина ставки по кредиту. Но уплатят в белорусских рублях по текущему курсу Нацбанка.
По факту проценты рублевых кредитов ОАО — это ставка рефинансирования плюс 1%. То есть на данный момент она формально равна 9,75%, а по факту кредиты обойдутся компании в 4,875%. Общая сумма долгов по рублевым кредитам от Беларусбанка с учетом допсоглашений равна почти 3,4 млн рублей.
Есть еще один кредит — в евро: долг приближается к €775 тыс. Один — в долларах: более $1,1 млн.
Напомним, что ОАО «Гродненский стеклозавод» более чем на 98% принадлежит государству. В него входит также стеклозавод «Елизово» в качестве филиала. Ранее этот филиал принадлежал бизнесмену Александру Муравьеву и был самостоятельной компанией.
Отчета ОАО за 2019 год пока нет. Документ за 2018-й гласит, что выручка увеличилась примерно с 26,6 млн рублей до 58 млн. То есть более чем в два раза. Но чистой прибыли пока нет: 2017-й — минус 3 млн, 2018-й — минус 1,4 млн. Основная продукция — выпуск стеклотары.
"Белорусский партизан"
12:36 24/02/2020
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