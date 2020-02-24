Долги цементных заводов по кредитам: около 56 млн рублей и $265,3 млн





Правительство опубликовало подробную статистику по кредитным долгам цементных заводов страны перед Беларусбанком и Банком развития. Общая сумма долгов по рублевым кредитам составляет примерно 56,16 млн. В долларах — почти 265,3 млн. В евро — более 1 млн.





По решению правительства проценты по этим кредитам будут в 2020 году полностью погашены за счет госбюджета, то есть за наш с вами счет.





Речь идет об ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Кричевцементношифер» и ОАО «Красносельскстройматериалы».





У первого из них, судя по отчету за 2018-й, выручка выросла, но ненамного, если сравнить с убытками. Чистые убытки по итогам 2018-го — почти 86 млн рублей (на 119% больше, чем в 2017-м). Выручка же составила около 257,4 млн (рост лишь около 10,8%).





ОАО «Кричевцементношифер» и ОАО «Красносельскстройматериалы» также наращивают убытки. Причем рост выручки наблюдается только у первой компании, другая немного проседает по этому показателю.





Однако пока это данные за 2018 год. Отчеты за прошлый год еще не опубликованы, пишет officelife







