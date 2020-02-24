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Каждую неделю по копейке: Беларусь догоняет Запад в ценах на бензин

«Белнефтехим» накануне поднял цены на бензин в восьмой раз за этот год.


Литр бензина АИ-92 сейчас стоит Br 1,72. АИ-95 и дизельное топливо – Br 1,82, напоминает Белсат. 

Если раньше причиной повышения концерн «Белнефтехим» называл рост цен на нефть, то теперь - снижение курса белорусского рубля. 

Есть и еще одна причина – нефти из России сейчас приходит в четыре раза меньше и стоит она на четверть дороже.

Напомним, стратегию повышать цену топлива на одну копейку власти приняли два года назад. В 2018 году цены повышали 28 раз. В прошлом году – 27.

Пока цены на бензин в нашей стране ближе к российским, чем к украинским или западным. В Польше литр топлива стоит в 1,5 раза дороже. 

Но, по прогнозам экономического обозревателя телеканала Станислава Ивашкевича, в ценах бензина мы продолжим догонять Запад – без резких скачков, но непрерывно.
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