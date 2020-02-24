Руководитель Комитета госконтроля Беларуси Леонид Анфимов посетил Оршанский район, который решением президента превратили в своеобразный офшор благодаря беспрецедентным льготам, и проанализировал реализацию программы по его развитию. Результаты главу госконтроля не удовлетворили, сообщает пресс-служба КГК.





К сожалению, я могу поставить только тройку, оценивая работу здесь не только по промышленному, но и по всему народно-хозяйственному комплексу района.

— сказал Анфимов, констатировав, что комплексный план развития Оршанского района в полном объеме не выполняется.





По словам главного контролера, по проблемным вопросам требуются незамедлительные решения, вплоть до ручного управления конкретными проектами.



