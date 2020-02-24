Глава Госконтроля поставил «тройку» Оршанскому району с беспрецедентными льготами
И не исключил перевод отдельных проектов на ручное управление.
Руководитель Комитета госконтроля Беларуси Леонид Анфимов посетил Оршанский район, который решением президента превратили в своеобразный офшор благодаря беспрецедентным льготам, и проанализировал реализацию программы по его развитию. Результаты главу госконтроля не удовлетворили, сообщает пресс-служба КГК.
К сожалению, я могу поставить только тройку, оценивая работу здесь не только по промышленному, но и по всему народно-хозяйственному комплексу района.
— сказал Анфимов, констатировав, что комплексный план развития Оршанского района в полном объеме не выполняется.
По словам главного контролера, по проблемным вопросам требуются незамедлительные решения, вплоть до ручного управления конкретными проектами.
11:00 24/02/2020
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