Двухэтажный дом расположен в садовом товариществе «Журавинка» в Силичах.





Общая площадь дачи — 114 квадратных метров. На дом с лета 2016 года наложен арест. Торги назначены на 11 марта. Начальная цена — 111 тысяч рублей.

Владелец дома и должник — гражданин Беларуси, бизнесмен Чермен Шоканов. С начала 2011 года он является почетным консулом Казахстана в нашей стране. Как правило, почетными консулами становятся как раз бизнесмены, чтобы налаживать экономические связи между двумя государствами.

Что за бизнес у Чермена Шоканова





Как сказано на сайте консула, Шоканов с 1994 года и по сегодняшний день является учредителем и гендиректором ЧТУП «Фрелиэйсэксим». Отметим, что сейчас ООО «ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ» находится в стадии ликвидации и ее имущество распродается. Связаны ли эти компании — вопрос открытый.





Изначально ЧТУП «Фрелиэйсэксим» занимало одну из лидирующих позиций в Беларуси по импорту, экспорту и оптовой торговле свежемороженой рыбой и морепродуктами.





А с 2008 года ЧТУП «Фрелиэйсэксим» активно занялось строительством. Компания (не без проблем) строила торговый центр по улице Алибегова и бизнес-центр с рестораном и пабом по улице Лобанка в Минске. Кроме того, «Фрелиэйсэксим» строила ЖК на улице Кольцова, но в итоге смогла создать там только один дом, который какое-то время был долгостроем. Но самым главным строительным проектом Шокаева стало новое здание посольства Казахстана в Беларуси недалеко от Дворца независимости.





Еще одним проектом Шоканова был тор­го­вый дом «Минск — Аста­на» в Ка­зах­ста­не. Главное направление деятельности — экспорт и импорт товаров и услуг из Беларуси в Казахстан и, наоборот, из Казахстана в Беларусь.





Бизнесмен оказывал поддержку детским домам и Бел­орус­ской пра­вос­лав­ной цер­кви. Еще одна слабость Чермена Шоканова — рок-музыка. В конце 90-х он гастролировал вместе с Олегом Спицыным.





Потом бизнесмена постигла творческая апатия, и он на 14 лет забросил гитару. Около четырех лет назад Шоканов создал свою группу «ЧерМен», записал новый альбом и выступил с рядом концертов.