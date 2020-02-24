Цена нефти Brent опустилась ниже 57 долларов
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до 56,87 доллара за баррель.
Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов на 02:17 по московскому времени (03:17 по Баку - ред.).
В последний раз цена нефти находилась ниже 57 доллара за баррель 14 февраля 2020 года, пишет ru.oxu.az
Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до 52,12 доллара за баррель.
09:07 24/02/2020
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