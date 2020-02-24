Цена нефти Brent опустилась ниже 57 долларов

Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов на 02:17 по московскому времени (03:17 по Баку - ред.).





В последний раз цена нефти находилась ниже 57 доллара за баррель 14 февраля 2020 года, пишет ru.oxu.az





Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,4% - до 52,12 доллара за баррель.







