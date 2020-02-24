В январе белорусы тратили на покупки по 13,3 рубля в день
По данным Белстата, в январе в среднем белорусы тратили в день на покупки 13,3 рубля. В 2019 году эта сумма ровнялась 12 рублям.
По областям Беларуси однодневным розничный товарооборот на душу населения по регионам несколько отличается. Так, в Гродненской области на покупки в день уходит в среднем 12,2 рубля, в Брестской – 11,3 рубля, а в Могилевской – 10,4 рубля. В 2019 году жители этих регионов тратили 11,1, 10,5 и 9,6 рубля соответственно, сообщает tut.by со ссылкой на данные Белстата.
Отмечается, что в январе траты на покупки увеличились больше, чем на 5%. Товарооборот розничной торговли в январе подрос до 3,5 млрд рублей, пишет telegraf.by
Увеличились затраты белорусов и на оплату услуг общепита, кафе и ресторанов. Товарооборот в данной сфере увеличился на 2,7% и составил 229,9 млн рублей. Примечательно, что больше 111 млн рублей из этой суммы приходится на оплату минских заведений. В Могилевской области на оплату услуг кафе и ресторанов ушло 15,5 млн, а в Брестской – 20,5 млн рублей.
08:57 24/02/2020
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