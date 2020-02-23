Замминистра энергетики: Беларусь готова помочь “Росатому” строить АЭС в Венгрии
Белорусские специалисты готовы помочь “Росатому” в возведении двух блоков венгерской АЭС.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк. По его словам, строители получили колоссальный опыт, возводя АЭС в Островце. В Венгрии пообещали обсудить этот вопрос во время переговоров, которые состоятся в конце марта 2020 года в Беларуси, пишет minsknews.by.
Накануне Александр Лукашенко встречался с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Он сказал, что компания “Росатом” довольна работой белорусских специалистов и, может быть, они вскоре отправятся помогать египетским коллегам в строительстве четвертого блока АЭС “Эль-Дабаа”.
20:54 23/02/2020
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