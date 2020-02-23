Швеция тестирует первую в Евросоюзе государственную криптовалюту

Шведский центробанк тестирует первую в Евросоюзе государственную криптовалюту.

Об этом сообщает шведское издание The local.





Шведскую криптовалюту назвали e-Krona. Это традиционные деньги, но в цифровой форме. Выпускать и управлять e-Krona будет центробанк.





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Издание также отмечает, что более половины шведских банков не хранят деньги в наличной форме в своих хранилищах: большинство платежей происходит с помощью кредитных и дебетовых карт.





Если e-Krona все же выйдет в оборот, ее будут использовать для имитации повседневных банковских операций, например платежей, депозитов и снятия средств с цифрового кошелька.