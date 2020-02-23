Названы самые сильные и самые ценные табачные бренды в мире

Marlboro сохранил за собой звание самого ценного табачного бренда в мире, несмотря на снижение стоимости бренда на 3% до 32,7 млрд долларов США, согласно последнему отчету Brand Finance, ведущего независимого консультанта по оценке бренда, пишет Thinktanks.by





Три бренда в рейтинге зафиксировали значительный рост стоимости бренда - Pall Mall, Winston и Copenhagen - лидирует Winston. У него происходит впечатляющее увеличение стоимости бренда на 9% до 4,1 миллиарда долларов США. В настоящее время Winston продается в 120 странах мира и является второй наиболее популярной маркой сигарет в мире, уступая только давнему лидеру Marlboro.





JTI начала производство сигарет Winston в Греции в прошлом году, одновременно увеличив их производственные и экспортные возможности и расширив свое глобальное присутствие в еще девяти странах ЕС.





В отличие от Winston, принадлежащий JTI бренд Camel испытал наибольшее падение стоимости бренда в рейтинге, снизившись на 14% до 3,4 млрд долларов США. Исторически Camel был ведущим брендом на рынке ментола, однако с ростом числа стран, запрещающих этот продукт, включая Канаду, США и ЕС, по состоянию на май 2020 года продажи бренда, а следовательно, и его ценность, пострадали.





В этом году в рейтинге появятся два новых участника: Rothmans (стоимость бренда 3,1 млрд долларов США) и Gold Flake (стоимость бренда 3,0 млрд долларов США). Ценность бренда британского бренда Rothmans возросла благодаря укреплению его позиций на российском рынке.





Brand Finance также оценинил относительную силу брендов, основываясь на таких факторах, как маркетинговые инвестиции, осведомленность, лояльность, удовлетворенность персонала и корпоративная репутация. Наряду с прогнозами выручки, сила бренда является важнейшим фактором повышения ценности бренда. В соответствии с этими критериями L&M является самым сильным табачным брендом в мире с индексом прочности бренда (BSI) 76,9 из 100. При этом L&M является 4-м самым продаваемым международным брендом сигарет за пределами США и Китая.



