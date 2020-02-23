В Беларуси могут разрешить покупать через интернет алкоголь и табак
Сейчас эту инициативу обсуждают с банками.
Ассоциация предприятий онлайн-торговли через белорусские банки пытается добиться разрешения продавать через интернет алкогольные напитки, табачные изделия, а также наполнители для электронных сигарет, драгоценности, лекарства и ветеринарные средства.
Сейчас белорусы могут купить в интернет-магазинах с доставкой практически все - кроме этого списка. То есть, к примеру, заказывая доставку продуктов, пачку сигарет и бутылку вина положить в виртуальную корзину нельзя - это можно купить только в магазинах розничной торговли.
Чтобы увеличить процент безналичных платежей в национальном интернет-пространстве, инициаторы, которые пока не называются, в очередной раз пытаются добиться разрешения торговать в Сети алкоголем, табаком и другим, сообщает infobank.by.
Ассоциация белорусских банков уже включилась в эту инициативу. Банки должны не позднее 27 февраля высказать свою позицию об изменениях перечня товаров, реализуемых через интернет.
15:54 23/02/2020
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