Если не он, то кто же разрушит белорусскую государственность?

Масштаб этого везения особенно хорошо заметен на фоне Прибалтийских стран. До распада Советского Союза они располагали мощнейшим и новейшим промышленным потенциалом. Что от него осталось, известно даже председателю президиума Национальной академии наук, доктору экономических наук, профессору, академику Владимиру Гусакову. Своими знаниями он поделился с читателями «СБ. Беларусь сегодня» 17 октября 2019 г. в статье «Глава Академии наук – об особенностях и преимуществах белорусской модели развития».





Белорусам повезло, как повезло Туркменистану, Таджикистану и Азербайджану, как везло на протяжении десяти лет (1966-1976) жителям Центральноафриканской Республики, которую возглавлял император Жан-Бедель Бокасса. Он был одним из 12 детей в семье деревенского старосты из племени мбака. Человек из народа. Самородок-людоед. Ну, и так далее…





У каждой постсоветской республики, сумевшей сначала приостановить деградацию и сползание страны в пропасть, а затем в исторически короткие сроки повернуть ее развитие в созидательное русло, нашелся свой Бокасса.





Белорусам повезло, а литовцам, латышам и эстонцам нет. Ни одного национального Бокассы или хотя бы его бледной копии за три десятилетия эти народы выдвинуть из своих рядов не сумели! Жалкие, ничтожные личности, как сказал бы известный персонаж из романа «Золотой теленок».





А если не он, то кто же ценой невероятных усилий был способен остановить разрушение крупнотоварного уклада, реабилитировать государственное имущество, предотвратить шельмование колхозов и совхозов, запретить уничижение руководящих кадров крупных предприятий?





Ответа на все эти вопросы у главы Академии наук нет. И дело тут не в личности главы Академии наук, дело в отсутствии ответов на подобные вопросы в принципе.





Невеселая, но убедительная статистика





Обратимся к статистике. Сравнение показателей первой колонки с показателями второй (см. табл.) ничего кроме желания обнять и плакать не вызывает. Эту безрадостную картину Гусаков сумел передать широкими и точными мазками: «Крупные предприятия не работали, общественный транспорт разбит, социальная сфера свернута, трудовые коллективы по несколько месяцев без зарплаты, полки магазинов пусты, люди выходили на улицы и площади с требованием зарплаты и продовольствия. Зато масса зарубежных советников и экспертов насаждали свои порядки по ликвидации крупнотоварного производства, расчленению и приватизации госсектора».









Что было, то было. Можно только гадать, куда бы нас завели зарубежные советники, если бы им вовремя не указали на дверь. Мы пошли своим путем, продираясь через особенности и преимущества белорусской модели как через густой малинник.

Результат этого движения отражает третья колонка таблицы. Останавливаться на каждой номенклатурной позиции не имеет смысла, поэтому предлагаю ограничиться металлорежущими станками. В прошлом году их было произведено в 3,1 раза меньше, чем в год, когда «люди выходили на улицы» и в 11 раз меньше, чем в последний докризисный год.

Станкостроение – базовая отрасль машиностроения. В государствах Восточной Европы (по Гусакову) ответственность за его уничтожение, впрочем, как и за общественный уклад в целом, несет либеральная идея. Но Беларусь – исключение. Что же или кто же тогда несет ответственность за невеселую статистику? Огласите весь список, пожалуйста.

Вопрос задан, но ждать, что сверху ответят –занятие бесполезное. Те, кто наверху – всем довольны. Нынешний курс они считают единственно верным и продолжают за него цепляться. Несложно догадаться, куда он нас приведет.

Бесполезная страна

С 21 по 24 февраля в швейцарском Давосе прошел очередной Всемирный экономический форум. Среди приглашенных кроме президентов и миллиардеров оказался израильский историк и футуролог Юваль Ной Харари. В своем докладе он коснулся проблемы возникновения класса «бесполезных людей», активно формируемого на современном этапе промышленной революции.

Автоматизацию не остановить. «Если раньше люди сражались против эксплуатации, – поясняет Харари, – то теперь им придется бороться со своей невостребованностью – а быть нерелевантным на рынке труда куда хуже, чем быть эксплуатируемым».

А невостребованность грозит не только отдельным работникам, но и целым странам. Пока остепененные господа-товарищи подобно крыловской Моське пытаются привлечь внимание к достоинствам белорусской модели, слон глобализации продолжает двигаться в пугающее своей неопределенностью будущее.

Все, что успешно противостоящая либеральной идее страна смогла предложить развитому миру, ограничивалось лесом-кругляком, калийными удобрениями и нефтепродукта-ми, произведенными из дешевой российской нефти. С последними в силу известных причин возникли проблемы. Подтверждение тому – падение ВВП в январе на 1,9%.

Но деградация белорусской экономики на пути движения единственно верным курсом началась задолго до подорожания нефти. Сомневающимся предлагаю сравнить два показателя: среднегодовой рост ВВП за десять «нулевых» лет составил 7,4%, а за девять «десятых» – 1,1%.

Такая динамика и составляет главную угрозу белорусской государственности. Стенания по поводу «российской угрозы», безусловно, не лишены основания, но она вторична по сравнению с нашим внутренним источником.

Страны (культуры) давно поделились на те, которые производят инновации, и на не-способные к подобной деятельности. Вторые еще нужны первым, главным образом, за счет готовности работать за чашку риса по 12 часов в сутки. Но у подобного преимущества есть свой предел, и он будет достигнут, когда в Кремневой долине с помощью искусственного интеллекта производить ширпотреб станет дешевле, чем в на скорую руку собранных производственных модулях в Юго-Восточной Азии.

*** Тот, кому пораженные аномией белорусские избиратели доверили в 1994 г. формировать ответы на вызовы, давно сам превратился в вызов. Постижение этой истины и составит содержание предстоящей пятилетки.



