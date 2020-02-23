Доллар дорожает, но белорусы пока не бегут в обменники





Br 2,21 за доллар – столько американская валюта у нас еще не стоила. Предыдущую вершину – Br 2,20 – доллар брал четыре года назад, но потом скатился вниз. Стоит ли на этот раз бежать в обменники? Нет – успокаивает экономический обозреватель Сергей Чалый.





Виной волнений – горький опыт последних 11 лет. Истощение золотовалютных резервов и проблемы на российском рынке трижды заставляли правительство понижать курс рубля. Жесточайшим было падение 2011 года. В одну ночь рубль подешевел на 56%, а за год – вдвое. Готовятся ли наши граждане менять рубли на доллары?





Уже пять лет, как правительство отказалось всеми силами удерживать курс рубля и продавать ради этого валютные резервы.





Поэтому таких девальваций, которые были раньше, ждать не стоит. Однако проблемы во внешней торговле не могут не отразиться на курсе нашей валюты.





В результате спора вокруг компенсации Беларуси потерь, вызванных налоговым маневром, российские госкомпании не поставляют в нашу страну нефть уже два месяца. Москва пошла на компромисс – объявил вчера Александр Лукашенко. Правда, чтобы наша валюта укрепилась, бизнесмены должны услышать, когда конкретно Россия разблокирует нефтепровод.



