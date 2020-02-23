Автомобили Chevrolet для Беларуси будут собирать в Узбекистане

UzAuto Motors и ее партнёр по альянсу — компания General Motors достигли соглашения об использовании бренда Chevrolet. Первыми моделями будут Spark, Nexia и Cobalt, пишет reform.by





Дилерская сеть будет создана на основе ряда текущих дилеров Дженерал Моторс Россия, части существующих дилеров Ravon и авторизованных сервисных центров Chevrolet, с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда Chevrolet.





Автомобили Ravon прекратят продавать в России и странах СНГ к середине 2020 года. Клиенты смогут продолжить получать сервисные услуги в авторизованных сервисных центрах UzAuto Motors.





Концерн General Motors покинул российский рынок в марте 2015 года (к концу лета 2015 года прекращено контрактное производство на ГАЗе в Нижнем Новгороде).