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Автомобили Chevrolet для Беларуси будут собирать в Узбекистане

С марта 2020 года на рынки Беларуси, России и Казахстана выходят узбекские автомобили под брендом Chevrolet, сообщает пресс-служба UzAuto Motors.

UzAuto Motors и ее партнёр по альянсу — компания General Motors достигли соглашения об использовании бренда Chevrolet. Первыми моделями будут Spark, Nexia и Cobalt, пишет reform.by

Дилерская сеть будет создана на основе ряда текущих дилеров Дженерал Моторс Россия, части существующих дилеров Ravon и авторизованных сервисных центров Chevrolet, с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда Chevrolet.

Автомобили Ravon прекратят продавать в России и странах СНГ к середине 2020 года. Клиенты смогут продолжить получать сервисные услуги в авторизованных сервисных центрах UzAuto Motors.

Концерн General Motors покинул российский рынок в марте 2015 года (к концу лета 2015 года прекращено контрактное производство на ГАЗе в Нижнем Новгороде).
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