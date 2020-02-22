Топливо на АЗС в Беларуси с 23 февраля дорожает на 1 копейку. С праздником!
Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 23 февраля увеличивается на 1 ко-пейку, сообщает БЕЛТА.
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,72, АИ-95-К5-Евро - Br1,82, АИ-98-К5-Евро - Br2,04, ДТ - Br1,82.-0-
21:03 22/02/2020
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