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Во Франции отключили реактор старейшей АЭС

АЭС Фессенхайм полностью остановят к июлю

Демонтаж ядерного реактора начнется в 2025 году и может идти до 2040 года. Германия и Фран-ция договорились открыть на этом месте технопарк.
Во Франции в субботу, 22 февраля, отключили от национальной электросети первый из двух ре-акторов на атомной электростанции Фессенхайм, которая является старейшей в стране. Оста-новка второго энергоблока запланирована на 30 июня, пишет korrespondent.net


Демонтаж ядерного реактора начнется в 2025 году и может идти до 2040 года. Германия и Фран-ция договорились открыть в регионе технопарк, для чего предусмотрен 1 млн евро.

Изначально остановить работу АЭС планировалось до конца 2016 года. Противники атомной энергетики из Германии, Франции и Швейцарии долгое время требовали закрыть электростан-цию, которая находится в одном километре от границы с Германией. Реакторы этой АЭС были запущены в 1977 году, на ней неоднократно происходили поломки.

Отметим, что в рамках национальной экологической программы перехода на возобновляемые источники энергии Франция остановит 14 ядерных реакторов к 2035 году.
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