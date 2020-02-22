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Мингорисполком предъявляет искаженную отчетность о завершении капремонта в жилфонде

Комитет государственного контроля выявил нарушения при капитальном ремонте жилищного фонда в Минске, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Особое беспокойство вызывает ситуация в сфере капитального ремонта жилищного фонда. За 2019 год ни один из 189 домов, о которых Мингорисполком отчитался как о завершенных капремонтом, не введен в эксплуатацию в полном объеме. Порочная практика представления городскими властями искаженной отчетности о вводе жилья, якобы завершенного капитальным ремонтом, продолжается не первый год", – говорится в сообщении пресс-службы КГК.

По информации ведомства, проведенные проверки показали, что в Минске полноценный ввод в эксплуатацию объектов капитального ремонта жилья подменяется приемкой лишь первых пусковых комплексов.

Так, в 2019 году отчеты о вводе полной площади якобы завершенных капремонтом 120 домов (65%) основаны на приемке в эксплуатацию только системы газоснабжения (составляет около 4% от сметной стоимости ремонта дома), еще 55 домов (30%) введены по итогам замены систем водоснабжения и канализации (около 10% от сметной стоимости ремонта дома).


В КГК отметили, что возникают вопросы и к качеству проведенного капремонта. Например, в августе 2019 года в комитет обратились жильцы одного из домов Минска. "Выезд на место подтвердил обоснованность претензий жильцов: коммунальные службы проявили безответственность к качеству работ. Из-за низкого качества строительных работ вынесено 4 предписания Госстройнадзора об устранении нарушений, привлечены к административной ответственности 9 должностных лиц подрядчика. Парадокс в том, что дом отнесен к числу введенных в эксплуатацию в 2019 году", - подчеркнули в ведомстве.

В данной связи в комитете заявили, что система внешнего контроля в сфере ЖКХ нуждается в совершенствовании. "Одним из вариантов решения этой проблемы могло бы стать создание
interfax.by
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