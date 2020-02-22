Александр Федута: Откуда Лукашенко взял 300 млн – загадка

То есть, конечно, никто менять налоговую систему России не собирается, но как-то в чем-то выкручиваться будут.





В конце концов, уговорил же в свое время Александр Григорьевич Михаила Сафарбековича поставить нам нефть без так называемой «премии». Ну, не в убыток же себе маститый поэт-песенник Гуцериев это делал! Скорее всего, наверстал убытки в другом месте на другой теме.





Вот и сейчас. Бурный приступ радости, похоже, связан как раз с предложением наверстать убытки в другом месте и на другой теме. Думаю, именно об этом и шел разговор Александра Григорьевича с Игорем Ивановичем. А вот о чем именно они говорили – обратите внимание – нам опять никто ничего толком не сказал. Как никто не назвал и итоговую цену на нефть.





Возможно, именно потому, что этой итоговой цены не существует. Стороны, скорее всего, оговорили некоторый порядок ее формирования. С учетом тех самых мест и тем, где обе стороны смогут компенсировать свои убытки. Об этом говорит и комментарий, данный агентству ТАСС пресс-секретарем Владимира Владимировича: «Есть компании, которые согласны это делать (снизить цену – прим. ТАСС), какие-то считают для себя это невыгодным. Поэтому работа будет продолжаться«, – добавил представитель Кремля. Он указал, что стороны »рассматривают разные варианты – в смысле нахождения взаимоприемлемых опций».









Кто-нибудь сомневался в том, что будет все складываться именно так? Никто. Сейчас Александр Григорьевич срочно переодевается в костюм Лидии Михайловны (в хорошем смысле этого слова) и начинает подсчитывать, где что и как именно мы будем получать с учетом падения размеров «нефтяной дельты». Думаю, его строгая учительница многому смогла его научить за прошедшие годы – так что подсчитает правильно, беспокоиться нечего.





В сложившейся ситуации важен итог. А его подсчитать можно лишь в том случае, если подсчитывающий владеет всей полнотой информации. Помнится, меня шокировал восклицательный знак в заголовке одной из негосударственных газет: «Есть норвежская нефть!» Радости в этом восклицательном знаке было столько, как если бы норвежская нефть била фонтаном где-нибудь в Ратомке или Тарасово, и редактор уже подсчитывал прибыли от продажи полученных в результате ее переработки нефтепродуктов. Понятно, что на фоне телефонного звонка Владимира Владимировича к Александру Григорьевичу ценность кволого фонтанчика в размере трех десятков цистерн еще более понизилась, так что восклицательный знак скрючился до уровня вопросительного: мол, что – действительно есть норвежская нефть? И мы в самом деле будем теперь жить долго, счастливо и, возможно, без оглядки на Россию?





Согласно официальному Минску, потери от российского нефтяного маневра в 2020 году составят 420-430 млн долларов. Такие цифры сообщает близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграмм канал «Пул первого». Фото Yegor Aleyev / TASS / Forum





Нет, оглядываться будем. Долго будем, пишет belsat.eu . И все слова, укладывающиеся в мелодию безвозвратно канувшего в Лету российского дуэта «ТАТУ» – «Нас не наклонят!» – до тех пор, пока истинные договоренности, достигнутые и во время телефонного разговора, и до него, не будут преданы гласности, так словами и останутся. При этом мудрый аналитик Артем Шрайбман уже высказался по этому поводу, комментируя заявление Александра Григорьевича о компенсации потерянных 300 миллионов долларов: «Судя по словам министра энергетики России, они предлагают Минску снижать премию по $2 с тонны в год. Даже при максимальной загрузке наших НПЗ – это всего лишь $48 млн в год. Откуда Лукашенко взял 300 млн – загадка. Либо россияне не сообщают, что кардинально подобрели в честь дня белорусского языка, либо Минск в который раз анонсирует прорыв, которого не было».









Нет, все-таки коллега Шрайбман грешит излишней европейскостью, воспринимая некоторые цифры буквально. Пора бы привыкнуть: у нас все подсчеты ведет Лидия Михайловна. На этот раз – да, с усами, но ничего не поделаешь, бывает…







