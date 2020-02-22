«Евроторг» пробует новый формат дискаунтеров

При этом в столице объект появился на улице Шамякина в помещении, где раньше был магазин сети «Магия», рядом с магазином «Соседи». В реестре офлайновые мини-маркеты GiperMall обозначены как «неспециализированные продовольственные магазины со смешанным ассортиментом товаров». Они работаю в формате дискаунтера, пишет officelife.media





При этом, напомним, у группы «Евроторг» уже есть линейка продовольственных дискаунтеров «Хит!».





Проба с GiperMall проходит на фоне сворачивания дрогери-проекта «Магия». Источник Office Life сообщал о планах закрыть дрогери еще в декабре 2019 года, а в конце января 2020-го это подтвердил гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков. На данный момент в сети «Магия» осталось менее 70 точек, тогда как в недавнем прошлом их было более 100.







