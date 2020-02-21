«Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Хоть какое-то движение вперед», – заявил Лукашенко после телефонного разговора с Владимиром Путиным.





Беларуский руководитель даже рассчитывает на некую компенсацию со стороны России: “Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим $700 млн, пишет belprauda.org Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям”.





Конец нефтяной войны? Ситуация выглядит не так просто, как кажется, объяснил Беларускай праўдзе старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.





- О чем все-таки договорились Лукашенко с Путиным по нефти? С обеих сторон звучат противоречивые заявления.





- Я склонен больше доверять заявлению российского министра энергетики, мне кажется, оно больше наполнено конкретикой. Новак подчеркнул, что премия российским продавцам нефти будет снижаться каждый год приблизительно на 2 доллара. Правда, размер премии называется по-разному – 10-12 долларов за тонну. Соответственно, если удастся реализовать озвученную схему, за 5-6 лет премия обнулится – за это время обнулится и экспортная пошлина.









Стоит напомнить, что в прошлом году рухнули надежды на то, что Россия каким-то образом компенсирует потери от налогового маневра, по крайней мере, без более тесной интеграции. Тему компенсации по сути закрыли; начиная с декабря, шел торг вокруг величины премии продавцам нефти. Беларусь хотела, чтобы премии не было вовсе, Россия настаивала, что премия должна остаться и, судя по некоторым источникам, речь шла даже о ее повышении.





Исходя из таких переговорных позиций, постепенное снижение премии – это некий разумный компромисс, фактически шаг навстречу друг другу. С экономической точки зрения этот компромисс выглядит вполне разумным. Чем возмущалось руководство Беларуси? «Нам хотят продавать нефть по цене выше мировой». На самом деле сегодняшние цены с учетом скидки в виде экспортной пошлины и надбавки в виде премии де-факто ниже мировых. Но беларуская сторона апеллировала к тому, что через несколько лет экспортные пошлины обнулятся, и тогда нам будут продавать нефть по мировой цене плюс премия. Этот аргумент был услышан; если премия обнулится, то нам не предложат нефть по цене выше мировой. Если в течение 5-6 лет будет идти одновременное снижение экспортной пошлины и постепенное снижение премии, то цена для Беларуси (и с учетом пошлины, и с учетом премии) будет постепенно расти с нынешних 85% от мировой к 100% к мировой. В конце концов к окончанию налогового маневра и моменту обнуления премии мы выйдем на мировые цены, но не будем ничего переплачивать.





Последние попытки приобрести альтернативную нефть показали, что любая альтернативная нефть (с учетом логистики, с учетом доставки по мировым ценам) будет дороже, чем российская нефть по мировым ценам. Экономический компромисс разумен и целесообразен, скорее всего, он разумен и политически: каждая сторона чуть-чуть подвинулась в своих интересах, поэтому нельзя говорить, что кто-то победил и кого-то наклонил.









- Лукашенко назвал цифру: 300 миллионов долларов, которые Путин обещал компенсировать. О чем речь?





- Не очень понятно, о чем речь. Скорее всего, 300 миллионов – это суммарная компенсация снижения премии за пять лет, до обнуления.





- Можно констатировать, что нефтяная война закончилась?





-Нет. Стороны преувеличивают свои достижения. Лукашенко сравнил бонусы от снижения премии с потерями только за один прошлый год. А точка будет поставлена, когда появятся новые контракты, станут известны объемы поставок нефти в текущем году, станет известна окончательная цена. Даже если станет известна цена, исходя из озвученной схемы, все равно непонятно – когда и в каких объемах будут подписаны контракты. Вот когда появятся контракты, тогда и можно констатировать окончание нефтяной войны.





Посмотрите: уже сразу можно ожидать очередной войны (непонятно, насколько глобальной) по новому поводу – по поводу объемов. Межправительственный баланс предусматривает поставку 24 миллион тонн нефти, но уже второй месяц Беларусь фактически живет без нефти. Какой объем Россия поставит до конца 2020 года? Будут ли увеличиваться поставки нефти в последующие месяцы, чтобы добить недопоставленную в первые два месяца нефть? Мне кажется, вокруг этого сюжета нас может ждать много интересного, даже если с формулой цены будет все более-менее понятно.





- Официальный Минск прекратит или продолжит поиски альтернативных источников нефти?





- Вопрос неоднозначный, и ответа на него мы не знаем.





Есть два важных фактора.





Если Россия будет поставлять нам нефть, по математике, нам альтернативы не нужны: любые альтернативы будут дороже. Причем ощутимо: речь может идти о 100 и более долларах за тонну, процентов на 15-20%. С другой стороны, альтернативы нам необходимы, чтобы в будущем, при очередном столкновении с Россией, Беларусь не осталась совсем без нефти. Думаю, тема альтернативных поставок нефти будет прорабатываться, чтобы создать нефтяную подушку на черный день.











