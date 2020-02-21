Василий Шлындиков: Ситуация на госпредприятиях — «тушите свет»

Стало известно, что заводы «Белшина» останавливает работу согласно утвержденному плану производства на февраль. Два завода не будут работать до 21 февраля, а еще один (СГКШ) — как минимум до 1 марта. Рабочих заставляют писать заявления на 2/3 и сидеть дома. Есть проблемы и у других государственных предприятий.





Бывший глава предприятия «Амкодор» Василий Шлындиков прокомментировал сайту Charter97.org ситуацию в белорусском госсекторе.





- Мы сориентированы на экспорт в Россию, а у них уже несколько лет стагнация экономики. И у нас, естественно, тоже. Отсюда проблемы. Я уже не говорю о других вещах. К примеру — о конкуренции. В своих проблемах «Белшина» не одинока. Это общая серьезная проблема. Ситуация на госпредприятиях — «тушите свет».





- Почему после стольких влияний и протекции со стороны властей подобные предприятия оказываются убыточными?





- Они вынуждены продавать по низкой рентабельности свою продукцию. Во-вторых, объемы падают, а расходы остаются прежними. Если завод стоит — все равно надо нести затраты, хочешь ты или не хочешь. Надо отапливать помещения, очищать их, персонал содержать и платить ему. А то, что промышленное предприятие, особенно,гигантское, убыточное — это наша общая беда, связанная с экономической политикой в стране. У нас все застыло в советских временах. Любой шаг к изменениям пресекается. Поэтому подобные последствия наступают.





- Как бы вы оценили то, что сегодня белорусские предприятия превратились в центры занятости, где люди не зарабатывают деньги, а отбывают трудочасы за копейки?





- Это следствие советской политики. Инвесторы не приходят. Приватизация не приходит. Все застыло и помирает потихоньку.





- Появилась новая практика со стороны властей — привлечение китайских инвесторов для строительства предприятий. Как бы вы оценили китайский фактор в белорусской промышленности?





- Надеяться на Китай — это иллюзии. Они сюда не пойдут. Они знают, какие у нас законы и как государство это регулирует. Китайцы, в отличие от нас, очень хорошо умеют считать. Поэтому все это пустое. Надеяться надо не на китайцев надо, а на себя. Не на иностранный капитал, а чтобы свой пошел. Для этого надо преобразовывать всю эту старую промышленность: приватизировать, разбивать на куски и т.д. Должна быть целая программа. Для этого должны быть грамотные и подготовленные люди в министерстве. А там таких нет. Их надо готовить за рубежом.





- Почему крайними во всех проблемах белорусского госсектора становятся руководители предприятий?









- А кого еще делать крайним? Вы сами знаете, кто следующий «крайний». У сильного бессильный виноват. Проще обвинить этих руководителей, что те дешево продали и дорого купили. Отсюда проблемы. Уже четверть века мы слышим подобные сказки.





- Почему власти продолжают поддерживать уже мертвые предприятия?





- Иначе вывалят толпы людей на улицы. Самый простой способ, чтобы этого не было — поддерживать систему в коматозном состоянии.





- Какую стратегию для белорусского госсектора предложили бы вы? Несколько практических шагов.





- Во-первых, желательно крупным предприятиям найти иностранных инвесторов, но они сюда не пойдут. А чтобы привлечь инвесторов, должна быть другая экономическая политика и другие власти. Но и в этом случае серьезные люди поверят нам лет через пять. А пока существует эта власть, никто сюда не будет вкладывать, кроме «декоративного» капитала, которые строят эти торговые центры.





Во-вторых, нужно приватизировать предприятия. По крайней мере — откинуть от них все лишнее, разделить на куски и сдать. По каждому нужна будет своя программа, потому что у каждого свои особенности. Наши предприятия уже морально и физически устарели. Некоторые легче строить заново, чем модернизировать.



