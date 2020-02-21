Почему вояжи Лукашенко по дальней дуге обретают новый смысл
Визитом в Египет навеяно. Перманентные торговые войны с Россией заставляют все сильнее задуматься о диверсификации рынков, пишет Салiдарнасць.
Фото пресс-службы главы государства
В 2014-м глава государства называл Египет «одной из наших важнейших точек опоры на всем Африканском континенте». Спустя год во взаимной торговле между Беларусью и Египтом случился прорыв: страны наторговали на $186 млн (на $30 млн больше по сравнению с 2014-м).
Но радость была недолгой. Уже в 2016-м товарооборот упал до $58 млн. Приблизиться к рекордам 2014-2015 годов удалось лишь в 2019-м, когда страны наторговали на 145 миллионов долларов.
На этом фоне показательно выглядит оценка торговых достижений последних трех лет, опубликованная государственным агентством БЕЛТА: «За три года со времени последнего визита Александра Лукашенко в Каир Беларусь и Египет наторговали более чем на треть миллиарда долларов».
И все же, несмотря на явное несоответствие между завышенными ожиданиями и достаточно скромными результатами, в свете последних событий вояжи главы государства по странам дальней дуги обретают новый смысл. На фоне перманентных торговых войн с Россией, являющейся нашим основным рынком сбыта, необходимость диверсификации становится все острее.
Кирилл Иванов
19:01 21/02/2020
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