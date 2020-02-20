«Зубр Капитал» инвестирует в Myfin

Как сообщили в «Зубр Капитал», инвестиционная компания через через фонд Zubr Capital Fund I приобрела миноритарную долю в Myfin Group.





«Есть несколько сфер, в которых у «Зубр Капитал» собрана значительная экспертиза. Это банковский сектор, когда мы успешно развили и продали МТБанк, и классифайды, поскольку сейчас в нашем портфеле есть успешный кейс av.by. Принимая решение о привлечении инвестиций в Myfin Group , мы понимали, что компания работает на растущем рынке, и что очень важно, имеет отличную команду, которая способна реализовать самые амбициозные планы. С помощью их экспертизы в fintech и нашего опыта в банковской сфере и классифайдах, мы сможем стать лидером рынка в России и еще больше укрепить свои позиции в Беларуси», - прокомментировал сделку глава «Зубр Капитал» Олег Хусаенов.





Сумма сделки не раскрывается, но находится в стандартных для фонда параметрах - от 5 до 10 млн долларов. Отмечается, что инвестиции будут направлены на дальнейшее совершенствование платформы (группа сайтов bankiros.ru, mainfin.ru, myfin.by), предоставляющей банком и их клиентам высокотехнологичные цифровые решения по поиску кредитов, вкладов, курсов валют и другой финансовой информации. Также эти средства пойдут на укрепление позиций компании на российском и белорусском рынках. Дополнительным драйвером роста для Myfin Group станет партнерство с платформой Zabiray.by - мультибанковской платформой для оформления рассрочек в интернет-магазинах онлайн.









Как отметили в «Зубр Капитал» в комментарии «Ежедневнику», «на данный момент мы начинаем активно работать над разработкой стратегии компании, в частности над форматом перехода к транзакционной модели бизнеса».





Количественные показатели будут определены после того, как будет разработана и согласована стратегия. На данном этапе конкретных требований для компании пока нет, но вероятно, они появятся, когда определимся со стратегией.





Владельцами Myfin Group являются Алексей Паничев, Роман Кравец и Сергей Аникушин. Они начинали в 2011 году с небольшой веб-студии и специализированного портала myfin.by. Сегодня myfin.by является крупнейшим маркетплейсом банковских продуктов и услуг, который ежемесячно посещают 3,2 млн уникальных пользователей и одним из самым популярных сайтов Байнета. С 2018 года Myfin Group является резидентом Парка высоких технологий (ПВТ).





Несколько лет назад бизнесмены вышли на российский рынок (компания «АРСфинанс»), создав порталы bankiros.ru и mainfin.ru. За короткий срок их сервисы вышли в число лидеров стремительно развивающегося российского рынка классифайдов. Партнерские отношения налажены с 50 российскими банками и их число продолжает расширяться. По выручке российская часть бизнеса Myfin Group растет х2 в год и уже составляет 70% от общей выручки компании.





Myfin Group стала девятой портфельной компанией Zubr Capital Fund I. В его состав входят также SoftClub, 21vek.by, av.by, Uniflex, Softline, Target Process, MediaCube и ГК «Мила».





Как рассказали «Ежедневнику» в «Зубр Капитал», в планах инвестиционной компании на 2020 год «доинвестировать основную часть фонда Zubr Capital Fund I».





«Как минимум 1-2 сделки должны состояться в этом году, конкретные сферы мы пока назвать не можем. Также мы рассматриваем вариант доинвестирования в некоторые портфельные компании. Часть портфеля мы активно готовим к выходу. Следующий шаг для нас – начало разработки стратегии для нового фонда», - поделился планам инвестор.



