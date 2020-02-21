Лукашенко пригрозил России уйти на китайский рынок
Лукашенко пригрозил России уйти на китайский рынок, если не прекратятся претензии Россельхознадзора к белорусской продукции, о чем он заявил на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.
Лукашенко обратил внимание на высокое качество белорусских продуктов питания, которые поставляются в различные регионы мира.
"Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем. Поэтому Данкверту (глава Россельхознадзора. - прим. ред.) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок", цитирует Лукашенко его пресс-служба.
17:37 21/02/2020
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Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.