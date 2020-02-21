Лукашенко пригрозил России уйти на китайский рынок

Лукашенко обратил внимание на высокое качество белорусских продуктов питания, которые поставляются в различные регионы мира.





"Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем. Поэтому Данкверту (глава Россельхознадзора. - прим. ред.) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок", цитирует Лукашенко его пресс-служба.