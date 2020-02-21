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Российский министр раскрыл детали "неожиданного предложения" Путина

Россия предложила Беларуси новую формулу ценообразования, в которой премия экспортеров снижается на два доллара за тонну ежегодно пропорционально снижению экспортной пошлины, рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно: снижение премии примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в пятницу глава Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в ходе телефонного разговора получил «неожиданное предложение» от президента РФ Владимира Путина. 

По его словам, Москва согласилась компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что речи о компенсациях из бюджета нефтяным компаниям России в случае поставок нефти в Беларусь по сниженной цене пока не идет. 

Он добавил, что Россия и Беларусь продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти и что нельзя навязывать компаниям невыгодные условия поставок.

В Кремле сообщили, что в настоящее время «каждая сторона делает свою собственную калькуляцию».
Источник: vz.ru
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