«Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно: снижение премии примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины», – приводит его слова ТАСС.





Ранее в пятницу глава Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в ходе телефонного разговора получил «неожиданное предложение» от президента РФ Владимира Путина.





По его словам, Москва согласилась компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.





Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что речи о компенсациях из бюджета нефтяным компаниям России в случае поставок нефти в Беларусь по сниженной цене пока не идет.





Он добавил, что Россия и Беларусь продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти и что нельзя навязывать компаниям невыгодные условия поставок.





В Кремле сообщили, что в настоящее время «каждая сторона делает свою собственную калькуляцию».