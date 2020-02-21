Об этом он заявил сегодня на встрече с послом Беларуси в России Владимиром Семашко.





"Что касается природного газа, сегодня в Европе (и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель - с Сечиным мы говорили, он же тоже газом занимается) газ меньше $110. Это там - в Европе - на биржах (так называемый "спотовый" газ - цена на него может быть выше или ниже заключенной по контракту, но спотовый рынок не гарантирует необходимый объем поставок в необходимое время и вряд ли Лукашенко этого не знает - прим. БП). Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену", - заявил Лукашенко.





"Да, там есть длительные, еще какие-то контракты. Но ведь долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 - сегодня уже в мире такой цены нет", - уверен Лукашенко.









Он подчеркнул, что это надо иметь в виду. "И ты (обращаясь к Владимиру Семашко. - Прим. ред.) лучше меня знаешь это, как это считается", - сказал Лукашенко.





"Поэтому позиция наша по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась. И в этом направлении мы должны работать. И это все ложится на тебя, кто бы к тебе из министров ни приезжал", - резюмировал Лукашенко.







