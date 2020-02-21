Ущерб превысил миллион рублей. Перед судом предстали 11 человек, среди них руководители трех сельскохозяйственных, коммунального и промышленного предприятий.





Обвиняемые в зависимости от своей роли в реализации схемы признаны виновными в покушении и даче или же получении взяток, превышении служебных полномочий и пособничестве в этом, подделке официальных документов.





Им назначены наказания от 3 до 10 лет лишения свободы, сообщили в Гомельском областном суде. Некоторые лишены права заниматься предпринимательской деятельностью или занимать руководящие должности.





Также суд постановил взыскать с обвиняемых сумму неосновательного обогащения — около 100 тыс. рублей на всех, а также удовлетворить заявленные иски об ущербе — от 50 до почти 280 тысяч рублей — от предприятий.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.





Что за коррупционная схема?

Как ранее рассказывало СТВ со ссылкой на СК, схему придумал и реализовал неработающий житель Рогачева. Подконтрольные ему индивидуальные предприниматели, закупив запчасти по рыночным ценам, поставляли их заказчикам, но уже в два, пять или даже в десять раз дороже.





Желающих покупать подшипники и шины «задорого» глава преступного синдиката нашел среди знакомых руководителей, объяснив им, что такое сотрудничество может быть выгодно всем.





Все предприятия закупали запчасти в долг и были партнерами Рогачевского молочно-консервного комбината. «Аграрии поставляли молоко, коммунальники оказывали услуги. Но не за „живые“ деньги, а фактически за те самые долги перед поставщиками „золотых“ запчастей», — сообщили в эфире.





Участники схемы распределяли деньги и давали взятки должностным лицам за обеспечение заявок по завышенной стоимости, поясняли в СК. По информации следователей, организатор схемы воспользовался знакомством с первым заместителем директора комбината. Он дал ему взятку в виде ремонта в бане и автомобиля «Нива».





«На этом этапе в схеме появлялись фирмы, торгующие сгущенным молоком. По договоренности с „преступным синдикатом“ они закупали у МКК продукцию за долговые расписки госпредприятий, а затем, реализовав товар, фактически обналичивали кассу», — сообщали в СК.





По данным СТВ, директора получали от 3 до 10% от суммы сделанного заказа, индивидуальные предприниматели — до 5%. Своя доля была и у организатора схемы.