Есть рекорд! Доллар преодолел абсолютный максимум - он держался 4 года!
Белорусский рубль завершил последние торги уходящей недели укреплением к валютной корзине на 0,07%, а с начала недели она подешевела на 0,14% благодаря ослаблению российского рубля.
Тем не менее, с начала февраля стоимость корзины валют выросла на 2,11%.
Курс доллара вырос на 0,0072 BYN до 2,2120 BYN/USD. Это новый исторический максимум.
Предыдущий был установлен 1470 дней назад на торгах 10 февраля 2016 года на уровне 2,2069 BYN/USD. За это время торги на бирже проводились 1017 раз. Среднее значение курса доллара за этот период составило 2,0166 BYN/USD, минимальное — 1,8520 BYN/USD.
С начала февраля американец подскочил в цене уже на 0,0740 BYN.
Кус евро подскочил на 0,0098 BYN до 2,3885 BYN/EUR, а за предыдущие пять дней торгов евро подешевел на 0,0144 BYN.
Если уж пошла речь о рекордах, то стоит упомянуть и абсолютный максимум курса евро. Он был установлен тоже четыре года назад по итогам биржевых торгов 12 февраля 2016 года на уровне — 2,4956 BYN/EUR.
На текущий момент до исторического максимума курсу евровалюты не хватает почти 11 копеек (0,1071 BYN).
Курс российского рубля обвалился сразу на 0,0180 BYN до 3,4401 BYN/100 RUB до минимума за 10 дней.
Итоги недели на валютном рынке Беларуси
Белорусский рубль завершил текущую неделю девальвацией к доллару и евро, но благодаря существенному ослаблению российского рубля удалось подорожать к корзине валют:
доллар +0,0134 BYN (+0,61%);
евро +0,0055 BYN (+0,23%);
российский рубль −0,0250 BYN (−0,72%);
корзина валют −0,14%.
Если сравнить с началом февраля, то все валюты подорожали к белорусскому рублю.
Центробанк России
Российский рубль довольно сильно девальвировался к евро и доллару. Так, официальный курс доллара ЦБРФ на завтра вырос сразу на 56 копеек до 64,3008 российских рублей (+0,88%) и оказался на максимуме за 2,5 месяца. Официальный курс евро на завтра подскочил на 65 копеек до 69,4191 российских рублей (+0,94%).
Итоги недели на валютном рынке РФ
доллар +0,8472 RUB (+1,34%);
евро +0,6481 RUB (+0,94%).
Источник: select.by
13:59 21/02/2020
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