Тем не менее, с начала февраля стоимость корзины валют выросла на 2,11%.





Курс доллара вырос на 0,0072 BYN до 2,2120 BYN/USD. Это новый исторический максимум.





Предыдущий был установлен 1470 дней назад на торгах 10 февраля 2016 года на уровне 2,2069 BYN/USD. За это время торги на бирже проводились 1017 раз. Среднее значение курса доллара за этот период составило 2,0166 BYN/USD, минимальное — 1,8520 BYN/USD.





С начала февраля американец подскочил в цене уже на 0,0740 BYN.





Кус евро подскочил на 0,0098 BYN до 2,3885 BYN/EUR, а за предыдущие пять дней торгов евро подешевел на 0,0144 BYN.





Если уж пошла речь о рекордах, то стоит упомянуть и абсолютный максимум курса евро. Он был установлен тоже четыре года назад по итогам биржевых торгов 12 февраля 2016 года на уровне — 2,4956 BYN/EUR.





На текущий момент до исторического максимума курсу евровалюты не хватает почти 11 копеек (0,1071 BYN).





Курс российского рубля обвалился сразу на 0,0180 BYN до 3,4401 BYN/100 RUB до минимума за 10 дней.





Итоги недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил текущую неделю девальвацией к доллару и евро, но благодаря существенному ослаблению российского рубля удалось подорожать к корзине валют:





доллар +0,0134 BYN (+0,61%);

евро +0,0055 BYN (+0,23%);

российский рубль −0,0250 BYN (−0,72%);

корзина валют −0,14%.





Если сравнить с началом февраля, то все валюты подорожали к белорусскому рублю.





Центробанк России

Российский рубль довольно сильно девальвировался к евро и доллару. Так, официальный курс доллара ЦБРФ на завтра вырос сразу на 56 копеек до 64,3008 российских рублей (+0,88%) и оказался на максимуме за 2,5 месяца. Официальный курс евро на завтра подскочил на 65 копеек до 69,4191 российских рублей (+0,94%).





Итоги недели на валютном рынке РФ

доллар +0,8472 RUB (+1,34%);

евро +0,6481 RUB (+0,94%).