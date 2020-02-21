Какие страны щедро пополняют валютой белорусский бюджет

В связи с изменениями условий поставок российской нефти властям Беларуси придется делать ставку на развитие и повышение эффективности производств, осваивающих собственные природные ресурсы.





Главные из них – калийные удобрения, доход от продажи которых продолжает увеличиваться. По итогам 2019 года объем экспорта этого стратегического продукта вырос в денежном выражении на 2,3% и составил около 2,8 млрд. долларов.





Хотя, согласно данным Национального статистического комитета Беларуси (Белстата) в натуральных величинах отгрузки калийных удобрений в прошлом году сократились на 5,8% (до 6,2 млн. тонн). Однако увеличению выручки поспособствовал рост цены (в среднем – на 8,6%) на большинстве зарубежных рынков.





Главным рынком сбыта на протяжении последних лет для «Беларуськалия» и его трейдера Белорусской калийной компании (БКК) является Бразилия. По данным Белстата, объемы экспорта в эту южноамериканскую страну в прошлом году сохранились приблизительно на уровне 2018 года, и составили 550-560 млн. долларов.





Заметных успехов БКК достигла также в Китае и Индии. В Китай объемы экспорта увеличились с 280 млн. долларов до 355 млн. долларов, в Индию – с 240 млн. долларов до 350 млн. долларов.





Индонезия, которая еще 7 лет назад не входила даже в десятку крупнейших покупателей белорусских удобрений, в прошлом году сохранила четвертое место в этом списке.





Меньше «калийной выручки» принесли белорусам американский, малазийский и польский рынки, но увеличились объемы продаж в Бангладеш и Норвегию.





В топ-10 крупнейших импортеров белорусских калийных удобрений по итогам прошлого года появился один новичок: Вьетнам, который вытеснил из этого списка своего соседа по региону – Таиланд.





Также в минувшем году выросли на 7,2% объемы продаж смешанных минеральных удобрений. Их было продано на сумму 306,2 млн. долларов, а крупнейшим покупателем стала Украина с объемом импорта около 170 млн. долларов.















